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Giriş Tarihi: 27.5.2022 17:15 Son Güncelleme: 27.5.2022 17:18

CSO Ada Ankara’da Keman Rüzgârları Esecek!

ANKARA
CSO Ada Ankara’da Keman Rüzgârları Esecek!

Dünyanın en yetenekli ve başarılı keman virtüözleri arasında gösterilen Maksim Vengerov, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin açılış konserinde CSO ADA ANKARA’da sahne alacak. Viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan’ın Vengerov’a Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte eşlik edeceği konser, Başkentlilere unutulmaz bir klasik müzik ziyafeti sunacak.

Kemanın deha ismi Maksim Vengerov, 29 Mayıs akşamı Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk konserinde CSO ADA ANKARA'da Başkentli müzikseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cemi'i Can Deliorman yönetiminde dinleyici huzuruna çıkacağı konserde, müzisyen kardeşler Özcan Ulucan ve Birsen Ulucan, muhteşem viyola ve piyano performanslarıyla Vengerov'a eşlik edecek.

SIRA DIŞI BİR GÖSTERİ

Maksim Vengerov, Özcan Ulucan ve Birsen Ulucan; Beethoven'ın keman, çello ve piyano için bestelediği üçlü konçertoyu, sıra dışı bir versiyonla Başkentliler için icra edecek. Ankaralı müzikseverlere gerçek bir klasik müzik ziyafeti sunması beklenen konserde, değerli besteci ve müzik eğitimcisi Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" başlıklı başyapıtı, usta ismin hayatını kaybetmesinin üzerinden 50. Yıl geçmesi nedeniyle açılış eseri olarak çalınacak.

Antonín Dvořák'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. Senfonisi de konser programında bulunan çarpıcı eserler arasında yer alıyor.

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CSO Ada Ankara’da Keman Rüzgârları Esecek!
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