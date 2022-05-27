CSO Ada Ankara’da Keman Rüzgârları Esecek!

SIRA DIŞI BİR GÖSTERİ

Maksim Vengerov, Özcan Ulucan ve Birsen Ulucan; Beethoven'ın keman, çello ve piyano için bestelediği üçlü konçertoyu, sıra dışı bir versiyonla Başkentliler için icra edecek. Ankaralı müzikseverlere gerçek bir klasik müzik ziyafeti sunması beklenen konserde, değerli besteci ve müzik eğitimcisi Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" başlıklı başyapıtı, usta ismin hayatını kaybetmesinin üzerinden 50. Yıl geçmesi nedeniyle açılış eseri olarak çalınacak.

Antonín Dvořák'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. Senfonisi de konser programında bulunan çarpıcı eserler arasında yer alıyor.