Kitap Fuarı’nda Turkuvaz’a yoğun ilgi

Gaziantep Kitap Fuarı'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Vali Davut Gül, "Çok sayıda kitapevinin stant açtığı fuarda indirimli kitaplar, imza günleri ve yazar söyleşileri ilimiz için önemli bir fırsat oluşturuyor.
Pazar gününe kadar açık olan fuarı tüm hemşerilerimizin ailece gezmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 3 bölgesinden ücretsiz otobüs seferleri de düzenlediği fuara ailece yapılan ziyaretlerin dışında şehirdeki okullar da öğrencilerini topluca getirerek kitap ve yazarlarla tanışmasını sağlıyor.
Öte yandan fuarda yer alan yayınevleri arasında bulunan Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Turkuvaz Kitap yayınları arasından çıkan kitapları dikkatlice inceleyen ziyaretçilere Turkuvaz Medya yayınları hakkında da bilgiler veriliyor.