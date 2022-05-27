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Giriş Tarihi: 27.5.2022 09:59

Kitap Fuarı'nda Turkuvaz'a yoğun ilgi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kitap Fuarı’nda Turkuvaz’a yoğun ilgi

Gaziantep’te açılan kitap fuarını ziyaret edenlerin sayısını 3 yüz bini geçti. Pek çok yazarın imza günü ve söyleşilerinin de yer aldığı fuarda Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya standı da yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Kitap Fuarı'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Vali Davut Gül, "Çok sayıda kitapevinin stant açtığı fuarda indirimli kitaplar, imza günleri ve yazar söyleşileri ilimiz için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Pazar gününe kadar açık olan fuarı tüm hemşerilerimizin ailece gezmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 21-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan ve 385 yazar ile 415 yayın evinin katılım sağladığı Gaziantep Kitap Fuarı'nı ilk 5 gününde 300 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 3 bölgesinden ücretsiz otobüs seferleri de düzenlediği fuara ailece yapılan ziyaretlerin dışında şehirdeki okullar da öğrencilerini topluca getirerek kitap ve yazarlarla tanışmasını sağlıyor.

Öte yandan fuarda yer alan yayınevleri arasında bulunan Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Turkuvaz Kitap yayınları arasından çıkan kitapları dikkatlice inceleyen ziyaretçilere Turkuvaz Medya yayınları hakkında da bilgiler veriliyor.

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Kitap Fuarı'nda Turkuvaz'a yoğun ilgi
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