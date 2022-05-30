Şiir ve şair yüklü 'Şiir Hatları Treni' yola çıkıyor. Yurt içinden ve dışından 14 şairi taşıyan 'Şiir Hatları Treni' 5 Haziran'da İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'ndan yola çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Başkent Kültür Yolu' festivali kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, yerli ve yabancı şairler tren yolculuğunda edebiyat öğrencileriyle bir araya gelecek. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiir okumalarının yanı sıra birçok atölye çalışması gerçekleşecek.

TREN 14 ŞAİRİ TAŞIYACAK

'Şiir Hatları Treni'nde yolculuk edecek şairler arasında Türkiye'den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T., Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra, son 25 yılda bütün dünyada 40'tan fazla ülkeye yayılan 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) bulunuyor. Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı yüze yakın öğrenci eşlik edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Başkent Kültür Yolu' festivali kapsamında TC Devlet Demiryolları iş birliği ile düzenlediği 'Şiir Hatları Treni', İstanbul'dan Fatih Belediyesi, Ankara'dan Altındağ Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleşmektedir.

ŞAİRLER 5 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SİRKECİ GARI'NDAN UĞURLANACAK

'Şehir Hatları Treni', 5 Haziran Pazar günü saat 19.00'da tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenecek törenle uğurlanacak. Törende, tarihi garda kurulacak sahnede yerli ve yabancı şairler yola çıkmadan önce şiirlerini İstanbullular için seslendirecek.