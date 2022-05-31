Kırgız ressamların sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Kırgız resim sanatçısı Kadyr Bekov'a ait eserlerden oluşan "Fantezi" ve Kırgız sanatçı Kubanychbek Ibragimov'a ait eserlerden oluşan "Labirent" adlı iki ayrı kişisel resim sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 411'İnci sergisi olacak. Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılan sanatçı Kadyr Bekov'un "Fantezi" adlı sergisi 20 eserden oluşuyor. Kubanychbek Ibragimov'a "Labirent" kişisel resim sergisi de 20 eseri bir araya getiriyor. Sergiler 17 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan Kubanychbek İbragimov ve Kadyr Bekov, bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. Kırgız sanatçı Kubanychbek İbragimov, eserlerinde renk paleti ile çevrenin gerçek özelliklerini yansıtıyor. Kadyr Bekov'a ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından 2022'de uluslararası resim sanatçılarına verilen Uluğ Beg ödülü takdim edildi.