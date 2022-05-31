Lacivert Dergisi ’Kişisel gelişim- Mutluluk endüstrisi error veriyor!’ dosyasıyla raflarda

Kişisel gelişim dosyasında Prof. Dr. Sadettin Ökten ile "Kişisel gelişim modernitenin tehlikeli bir açılımıdır" başlığıyla insanın gelişme arayışı, bunun bizim kültürümüzdeki karşılığı ve bugün karşımıza kişisel gelişim formülüyle sunulanın ne olduğu gibi konuları konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Bir diğer söyleşi ise kişisel gelişimin ne anlama geldiği, psikolojiyle aralarında ne gibi farklar olduğu, başkalarına ihtiyaç duymadan kendi kişisel gelişimimizi nasıl sağlamamız gerektiği gibi pek çok konu üzerine Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile gerçekleştirdiğimiz "Kişisel gelişim psikoloji değildir" isimli röportaj oluyor.

Dosyada Ekrem Demirli "Doğruluk ve içtenlik arasında insanın Tanrı'yla ilişkisi" isimli yazısında insanın Tanrı telakkisinden bahsediyor. Kemal Sayar "Kişisel gelişim efsanesi" başlığıyla insanın bütün meselesini zihninin içine hapsederek kişisel gelişim reçeteleriyle yön tayin etmenin yanlış olduğunu anlatıyor. Birol Biçer "Mutluluk endüstrisinin de sorunları var" yazısında kişisel gelişimin vaatlerini değil, sorunlarını ele alıyor. Senai Demirci "Kişisel gelişime dair" ismiyle kendi kişisel gelişim izlenimlerini anlatıyor.

Tuba Kaplan "Yeni inanma ve arayış biçimleri" 80'lerden sonra çeşitlenip son dönemde artarak devam eden yeni inanç hareketlerinden detaylıca bahsediyor. Mehmet Hakan Alşan "Fast-to-be ya da ruha remixler" isimli makalesinde kişisel gelişimin kişiye dışsal bir imaj veren ancak varoluşsal ve içsel çürümeye derman olamayacak bir durum olduğundan bahsediyor. Dosyanın diğer makaleleri Enis Doko'nun "Sahte kişisel gelişimden korunma yolları", İlker Nuri Öztürk'ün "Bir film izledim hayatım değişti", Tuba Kaplan'ın "Dijital çağda modern şifacılık", "Sena Subaşı'nın "Aristoteles'ten The Secret'a kişisel gelişimin kısa tarihi" ve Eda Nur Dikmen'in "Bir terapi furyasıdır gidiyor" isimli yazıları oluyor.

Dünyadan Portreler-Haberler ve Asabi Astrolog kısımları ile zenginleştirilen dergide 3 Soru 3 Cevap bölümünde Afrika Gönüllüsü / Yayıncı Sevde Sevan Usak "Afrika'da yaptığımız projelerin hepsi ihtiyaçlardan üretildi" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Mustafa Akar ünlü müzisyen Anouar Brahem ile sanat ve müzik üzerine konuştuğu "Türk müzisyenlerle çalmak rüyamın gerçekleşmesi demekti" isimli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Bercan Tutar Türkiye'yi şovenist söylemlerin hâkim olduğu bir göçmen cehennemine dönüştürüleceği fikri üzerinden "Bir siyasi mühendislik çalışması olarak göçmen karşıtlığı" ismiyle bir analiz yazısı yazarken Düşünce Atlası'nda bu ay "Türk dünyasında Türkiye'ye ihtiyaç var" başlığıyla Ahmet Taşağıl, Türk dünyasında karşılıklı gelişen edebi, siyasi, ilmi ve kültürel ilişkileri anlatıyor.