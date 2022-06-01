Güzel Sanatlar Şubat Sergisi, Kıbrıs Modern Sanat’ta

Serginin açılışını yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Ülkemizin geçmişi ve geleceğiyle kucaklaşmasına olanak sağlayan böylesine değerli kültürel ve sanatsal etkinlikler bizim için büyük bir mutluluk. Bazı başarılar tek tek, ilmek ilmek ve büyük bir çabayla oluşturulur. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin de bugün geldiği nokta ve başarı böyle bir şey. Birbirinden değerli, farklı ülkelerden sanatçıların kendi değerlerini ve kültürlerini yansıtan eserlerini; burada, bizim çatımız altında dünya ile buluşturması ise bambaşka bir gurur" dedi.

YDÜ'nün sanatla ve bilimle kol kola yürüdüğünü belirten YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Bir eğitim kurumuna üniversite vasfı kazandıran özellikler; hiç kuşkusuz, sadece bilim üretme kapasitesi ve yürüttüğü eğitim faaliyetleri değildir.

Gerçek bir üniversitenin sahip olması gereken en önemli vizyonlardan biri topluma hizmettir. Bu vizyonun kilit taşı ise hiç kuşkusuz topluma karşı duyulan sorumluluğun beslediği sosyal sorumluluk bilincidir" diye konuştu.