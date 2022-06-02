Kırgız sanatçıların sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu'nda Kırgız ressamlar Kadyr Bekov ve Kubanychbek Ibragimov'un 40 eserini bir araya getiren kişisel resim sergileri açıldı. Bekov'a ait eserlerden oluşan "Fantezi" ve Ibragimov'a ait eserlerden oluşan "Labirent" adlı kişisel resim sergileri 17 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Sergilerin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kırgız sanatçılar Kadyr Bekov ile Kubanychbek Ibragimov birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Girne Üniversitesi Kurucu Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından Kadyr Bekov'a "Gümüş Anahtar Onur Ödülü" ve Kubanychbek İbragimov'a ise "GÜNSEL Sanat Müzesi Onur Ödülü" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Farklı ülkelerden sanatçıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ürettiği sanat eserleri, şu an içinde bulunduğumuz koşulları onların gözüyle dünya ile buluşturuyor. Bu büyük bir zenginliktir. Sanata, kültüre ve her türlü sosyal faaliyete verdiği önem dolayısıyla Yakın Doğu Ailesi'ni tebrik ediyorum. Farklı ülkelerden sanatçıların eserlerini ülkemizde görmekten kıvanç duyuyorum" dedi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da, "Kıbrıs Türk halkının hem sanata bakış açısını zenginleştirmek adına uğraşlarda bulunan ve ülkemizi uluslararası platformlarda tanıtmak adına çalışmalar yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ülkemize vermiş olduğu katkılar aşikardır ve de her türlü takdirin fevkindedir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir kişisel sergisinin açılışının gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kırgız sanatçı Ibragimov, "Yaratıcılığımı yeniden keşfetmeme fırsatı verdiği için Sayın Dr. Suat Günsel'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" derken, Bekov ise, Bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güzel topraklarına davet ettiğiniz için minnettarlığımı sunmak isterim" şeklinde konuştu.