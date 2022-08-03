Dört sanatçının sergisini Bakan Hasan Taçoy açtı

Resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri sanatseverlerle buluşturan Khasan Aminov, İsmail Gündoğan, Gazi Gündoğan ve Sinem Akın Kılınç'ın kişisel sergileri, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan sergiler, 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Serginin açılışından önce konuşma yapan Bakan Taçoy, "Sanattan, sağlığa ve eğitime bu denli farklı alanlarda, pek çok projeyi aynı anda başarıyla sürdürebilmek büyük bir organizasyon ve yönetim kabiliyeti gerektiriyor. Yakın Doğu Oluşumu da buna sahip. Bunun en önemli itici gücünün de bu ülkeye duyulan gönülden bağlılık olduğuna inanıyorum" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, dört kişisel serginin taşıdıkları izlerle, YDÜ ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin; KKTC'yi dünya ile buluşturma, Türk Dünyası ile köprüler kurma, köklerinden güç alarak kök salma misyonunu sembolize ettiğine vurgu yaptı.

Sergi açılışının ardından; 70'inci yaş gününü kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını kesti. Konuşmaların ardından; "Alasya Ödülleri" kapsamında Sinem Akın Kılınç'a heykel sanatçılarına verilen İbn-i Tufeyl ödülü ve Gazi Gündoğan'a resim sanatçılarına verilen Fergani ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından takdim edildi.