Şile’de festival rüzgarı esmeye devam ediyor

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, yüzlerce katılımcı ve binlerce vatandaşın büyük ilgisi ile kapılarını açtı. Şile Etkinlik Alanında düzenlenen festivalin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı katılarak, festivale katılan Şile halkına teşekkürlerine sundu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan İlhan Ocaklı, Şile'yi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanıtmak için büyük bir gayret ile çalıştıklarını belirterek, "Taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul'un en eski festivallerinden biri olan festivalimizi her yıl giderek artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bize her zaman desteğini gösteren Şilelilere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.





7 Ağustos'a kadar devam edecek olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali için Şile Marina Mevki Etkinlik Alanına özel stantlar kuruldu. Alanda açılan Şile Bezi stantlarında Şile Bezinden üretilmiş birbirinden güzel ürünler sergilendi. Festival alanı girişinde bulunan geçmişten geleceğe fotoğraf sergisi ile vatandaşlara 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü Şile Bezi, tarihi ve yapılışı anlatıldı. Stantlarda ayrıca Şile'ye ait birçok ürün de sergilendi.

FESTİVAL'DE BİRBİRİNDEN ÜNLÜ SANATÇILAR ŞİLE'DE BULUŞUYOR



Festival Korteji ve açılış seremonisinin ardından Mazhar Alanson konseri ile coşan Şileliler, sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı konserde sahne alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede, şarkılarını seslendirirken konseri dinleyen binlerce kişi şarkılara eşlik etti.



Mazhar Alanson konseri ile festivalin ilk günü geride kalırken, 2 Ağustos Salı günü Ritüelleriyle Şile Bezi Atölyesi ile Geçmişten Geleceğe Şile Bezi Söyleşisi gerçekleşti.



İkinci gün düzenlenen programda "Ritüelleriyle Şile Bezi" etkinliğinde şile bezinin üretim süreci birebir canlandırıldı. A-la Kadınlar Plajı'nda Şile Bezi Dokuma Atölyesi'nde çalışan kadınların sahilde kurulu ocak ve tezgahlarda üretim sürecini canlandırdığı "Ritüelleriyle Şile Bezi" etkinliği davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.



İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi'ni dünyaya tekrar duyurmak için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirten Başkan İlhan Ocaklı, "Ünü dünyaya ulaşmış ve İstanbul'un ilk coğrafi işaret tesciline sahip ürünü olan Şile Bezi'ni bugün bulunduğu yerden kadınlarımızın katkılarıyla daha ileri götüreceğiz. Şileli kadınların elinde doğan Şile Bezi, yüz yılı aşkın süredir kadınlarımızın elinde hayat bulmaya devam ediyor. " dedi

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞİLE BEZİ



33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Şile Bezi Söyleşileri'nde kapsamında düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Şile Bezi" akademisyenler ve uzmanlar tarafından değerlendirildi.



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz; "Sayın İlhan Ocaklı Başkanıma ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çünkü yapılan ne varsa sizinle bir anlam kazanıyor. Sizlerden karşılık gördükçe bir değer oluşturuyor. Sizlerin varlığı, bu işe emek verenlere en candan teşekkürü ifade ediyor. Coğrafi olarak baktığımızda Şile, İstanbul'un asude bir köşesi." dedi.

FESTİVALDE YILDIZ YAĞMURU



3 Ağustos Çarşamba günü Bora Duran Konseri ile devam eden festival, Şile Bezi Ustalara Saygı Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı 4 Ağustos Perşembe günü ise Uğur Arslan konseri gerçekleşecek. 5 Ağustos Cuma akşamı ise Türk Pop Müziği'nin en güçlü yorumcularından Haluk Levent sahne alacak. 6 Ağustos Cumartesi akşamı ise güçlü sesiyle büyük beğeni kazanan Pop Sanatçısı Simge unutulmaz bir performansa imzasını atacak. Festivalin son günü olan 7 Ağustos Pazar günü Cengiz Kurtoğlu & Trio sıra dışı sahnesiyle Şile'de unutulmaz bir performansla dinleyicilerle birlikte olacak.