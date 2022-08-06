Kazak sanatçının sergisini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açtı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim ve sanatta öncülük ederek KKTC'yi dünya ile buluşturma misyonu üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ; "ODTÜ URAP'ın 3 gün önce açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında açık ara 'KKTC'nin En İyi Üniversitesi' olarak yer aldığı yedi kategorinin altısında 'Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi' arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu misyonu en iyi şekilde yerine getirmek için, bilim ve sanat alanlarında üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.