Kazak sanatçının sergisini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açtı

Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'in özel olarak hazırladığı ipek üzerine tükenmez kalemle yaptığı 45 resimden oluşan "Evren" adlı kişisel resim sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.
Sergisinde Yessenbayev; "Bilimden sanata, inaçtan kültüre kadar pek çok temadan ilham alan eserlerim dünyayı ve insanı yansıttığını söyleyen YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Açılışını yaptığımız sergi, insanlığın tarihsel serüvenini tek bir çatı altında seyretmemizi sağlıyor" diye konuştu.
Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin kültürel ve tarihsel olarak, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, "Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev'in eserlerini, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin desteği ile bu topraklarda görmeyi bu açıdan çok değerli buluyorum. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim ve sanatta öncülük ederek KKTC'yi dünya ile buluşturma misyonu üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ; "ODTÜ URAP'ın 3 gün önce açıkladığı üniversiteler alan sıralamasında açık ara 'KKTC'nin En İyi Üniversitesi' olarak yer aldığı yedi kategorinin altısında 'Türkiye'nin en iyi ilk 20 üniversitesi' arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu misyonu en iyi şekilde yerine getirmek için, bilim ve sanat alanlarında üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.