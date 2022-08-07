Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Ayvalık Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu
Giriş Tarihi: 7.8.2022

Ayvalık Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu

Ayvalık Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu
BU yıl 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. Festivali'nin açılışını, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-Wook'un merakla beklenen son filmi 'Ayrılma Kararı' yapacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve eleştirmenlerden tam not alan film, 16 Eylül akşamı Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açılış töreninin ardından gösterilecek. Festival boyunca yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde adını duyuran yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyle buluşacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayvalık Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA