Ayvalık Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu

BU yıl 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. Festivali'nin açılışını, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-Wook'un merakla beklenen son filmi 'Ayrılma Kararı' yapacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve eleştirmenlerden tam not alan film, 16 Eylül akşamı Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açılış töreninin ardından gösterilecek. Festival boyunca yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde adını duyuran yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyle buluşacak.