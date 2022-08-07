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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Şile’de dokuma ustaları onurlandırıldı

Şile’de dokuma ustaları onurlandırıldı
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde, Şile bezini nesilden nesile aktaran, ilmek ilmek dokuyarak can veren ustalar unutulmadı. Festivalin 4. gününde, düzenlenen 'Ustalara Saygı' ödül töreninde, aralarında ünlü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun da yer aldığı dokuma ustaları sahnede ödüllerini aldı. Başkan İlhan Ocaklı, "Kıymetli ellerde dokunan ve işlenen Şile bezimizi bu sevdaya gönlünü ve ömrünü adayan siz değerli ustalarımızın hikayeleriyle dinlemek ve bilmeyenlere bu zorlu mücadeleyi anlatabilmek için Şile bezinin tanıtımı ve markalaşması için katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
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Şile’de dokuma ustaları onurlandırıldı
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