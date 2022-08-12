3 mısır için tekme tokat saldırı

Akılalmaz olay, önceki gün Bolu Sağlık mahallesinde meydana geldi. Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Canları, mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır aldıktan sonra yemek için oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelip 3 kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler, çığlıklar atan çocukların yanına gitti. Bu sırada Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. 3 çocuğun ailesi çocuklarını kanlar içerisinde görünce, hemen hastaneye götürdü. Darp raporu alınan çocuklar, aileleriyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erdal Y. de çocuklardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından çocukların yaşı gereği hırsızlığa yönelim gösteremeyecekleri yönünde rapor tutuldu. Küçük çocuklar, yaşadıkları şoku atlatamazken, aileleri de başka çocukların canının yanmasından endişe duyduklarını söyledi. Darp edilen çocuklardan Amine Su K., "Kuzenimle geziniyorduk. Canımızın çektiği için mısırlardan 1'er tane aldık. Mısırları alırken de o adamın eşinden de izin aldık. Sonra o adam geldi bizi dövmeye başladı. Parkta otururken, bizi darp etti. Vurdu bize, kafamızaa vurdu. Kuzenimin burnuna tekme attı. Kuzenimin burnu kanadı. Diğer arkadaşımızın da gözüne vurdu" dedi. Darp edilen Tuana B. olayın rüyalarına girdiğini anlatarak, "3 tane mısır için arabasıyla gelip bizi darp etti. Hastaneye gittik. Defalarca burnuma vurdu. Kuzenimin kafasına vurdu. Dün akşam rüyama girdi. Sanki hep yanımdaymış, yine bana vuracakmış gibi bir his var içimde" diye konuştu. Kızı darp edilen Meryem Baysa, şikayetçi olduklarını ifade ederek, saldırganın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.