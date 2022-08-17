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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:47

Beyoğlu'ndaki Bahriye Matbaası ihya edilerek kütüphane ve gençlik merkezi olacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’ndaki Bahriye Matbaası ihya edilerek kütüphane ve gençlik merkezi olacak

Beyoğlu’nda fonksiyonunu yitiren eski Bahriye Matbaası restore edilerek yeni fonksiyonuna kavuşturuluyor. Restorasyon çalışmalarını inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapının kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla 500 genci aynı anda ağırlayabilecek bir Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olacağını söyledi.

Kasımpaşa'nın merkezinde tarihi Turabibaba Kütüphanesi'nin yanında bulunan, bir dönem askeri mahkeme olarak da kullanılan ancak askeri mahkemelerin kapatılmasıyla fonksiyonunu kaybeden eski Bahriye Matbaası, Beyoğlu Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata döndürülüyor.

Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan yapı, "Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi" olarak hizmete sunulacak.

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'da, tarihi Turabibaba Kütüphanesinin hemen yanında eski bahriye matbaası olarak bilinen ve bir dönem de askeri mahkeme olarak kullanılan bir binadayız.

Burası askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonsuz hale gelmişti. Beyoğlu Belediyesi olarak bu binaya yeni bir fonksiyon kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışma başlattık. Devam eden restorasyon çalışmalarımız tamamlandığında bu yapı, kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'nın merkezinde yeni bir gençlik merkezi olarak çocuklarımızın hizmetinde olacak.

Yaklaşık 500 gencimize aynı anda hizmet verecek olan yeni kütüphanemizi ve gençlik merkezimizin restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Beyoğlu'nun çocukları burada ders çalışarak, kitap okuyarak ve söyleşilere katılarak geleceğe hazırlanacaklar" dedi.

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Beyoğlu'ndaki Bahriye Matbaası ihya edilerek kütüphane ve gençlik merkezi olacak
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