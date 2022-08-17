Beyoğlu’ndaki Bahriye Matbaası ihya edilerek kütüphane ve gençlik merkezi olacak

Kasımpaşa'nın merkezinde tarihi Turabibaba Kütüphanesi'nin yanında bulunan, bir dönem askeri mahkeme olarak da kullanılan ancak askeri mahkemelerin kapatılmasıyla fonksiyonunu kaybeden eski Bahriye Matbaası, Beyoğlu Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata döndürülüyor.
Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan yapı, "Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi" olarak hizmete sunulacak.
Burası askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonsuz hale gelmişti. Beyoğlu Belediyesi olarak bu binaya yeni bir fonksiyon kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışma başlattık. Devam eden restorasyon çalışmalarımız tamamlandığında bu yapı, kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'nın merkezinde yeni bir gençlik merkezi olarak çocuklarımızın hizmetinde olacak.
Yaklaşık 500 gencimize aynı anda hizmet verecek olan yeni kütüphanemizi ve gençlik merkezimizin restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Beyoğlu'nun çocukları burada ders çalışarak, kitap okuyarak ve söyleşilere katılarak geleceğe hazırlanacaklar" dedi.