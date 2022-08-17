Beyoğlu’ndaki Bahriye Matbaası ihya edilerek kütüphane ve gençlik merkezi olacak

Burası askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte fonksiyonsuz hale gelmişti. Beyoğlu Belediyesi olarak bu binaya yeni bir fonksiyon kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışma başlattık. Devam eden restorasyon çalışmalarımız tamamlandığında bu yapı, kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'nın merkezinde yeni bir gençlik merkezi olarak çocuklarımızın hizmetinde olacak.