Ressam Adnan Çöker’e hüzünlü veda

Ressam Bedri Baykam "Bu akademiden çok büyük isimler geldi geçti. Osman Hamdi'den beri akademide en büyük iz bırakan birkaç isimden biri olarak hem bu akademinin hem Türk sanat tarihinin içinde sarsılmaz yerini aldı. 3-4 kuşak sanatçıyı derinden etkiledi. Yeni kuşak sanatçıları, yeni arayışları hep destekledi. Kendisinden sonra gelen kuşaklarla, bizlerle, bizden sonraki gençlerle, yazarlara, çizerlerle hep yakın bir dostluk kurdu. Onlara da kendi deneyimlerinden tecrübelerinden pay çıkararak kendi deneyimlerini paylaştı" dedi.