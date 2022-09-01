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Giriş Tarihi: 1.9.2022 17:42 Son Güncelleme: 1.9.2022 17:43

Üsküdarlılar Nevmekan’da minyatürle buluşuyor

Üsküdarlılar Nevmekan’da minyatürle buluşuyor

‘Döngü’ karma minyatür sergisi, 6 Eylül 2022 tarihinde Nevmekan Sahil Galeri’de sanat severler ile buluşuyor. Küratörlüğünü, Meyçem Ezengin ve Gülşah Pestil’in üstlendiği sergi, sanatçıların, minyatür sanatı odağında geri dönüştürülebilir malzemeleri sanat üretimlerine dahil ettikleri sıra dışı bir seçki sunuyor. On dokuz sanatçının bir araya geldiği sergide, geleneksel minyatür sanatının çağdaş bir ifadesini göreceksiniz.

Serginin küratörleri 'Döngü' sergisinin minyatür sanatının özgün biçiminden ve geleneksel olanın güncel yorumundan hareketle ortaya çıktığının altını çiziyor ve ekliyor: Minyatür sanatının geleneksel malzemelerinden uzaklaşarak, bu sanatın her türlü medyum aracılığı ile ifade edilebilir olması konusuna odaklanmaktadır.


Sergi ana başlığını, günümüzde 'atık' olarak tanımlanan birçok malzemenin yeniden değerlendirilerek birer sanat üretimi haline dönüştürülmesinden alıyor. Sergide yer alan sanatçılar, malzemenin özgürce kullanımını ve temsili ile ilgili yeni fikirleri benimseyerek, atık/değersiz olarak görülen medyumları sanat pratikleri içerisinde değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla artık minyatür sanatında kullanılan geleneksel malzemeyi ve onun katı biçimciliğini terk etmeyi amaçlamışlardır.


Bu anlamda sergi, geleneksel ve modern olma arasında bir noktada yer almaktadır. Döngü sergisi, zamanını aşarak kendi yolculuğunu yaratmanın peşindedir.

Sergide yer alan sanatçılar;

Ada Padir, Asiye Yavuz, Ayşe Keskin Uysal, Beliz Huyutemiz Akın, Berkant Karabulut, Selahattin Görkem Çağrı Dizdar, Ebru Bingöl, Gülşah Pestil, Gülşen Eryüksel, Günnur Koru, Ömer Aktaş, Reyhan Budan, Seda Özdemir, Semra Aytaç, Serap Onur, Seyyide Yılmaz, Taner Alakuş, Tanja Hamşioğlu, Yasemin Akyol.

Döngü karma minyatür sergisi 6 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında Nev Mekan Sahil Galeri'de ziyaret edilebilir.

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Üsküdarlılar Nevmekan’da minyatürle buluşuyor
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