Üsküdarlılar Nevmekan’da minyatürle buluşuyor

Serginin küratörleri 'Döngü' sergisinin minyatür sanatının özgün biçiminden ve geleneksel olanın güncel yorumundan hareketle ortaya çıktığının altını çiziyor ve ekliyor: Minyatür sanatının geleneksel malzemelerinden uzaklaşarak, bu sanatın her türlü medyum aracılığı ile ifade edilebilir olması konusuna odaklanmaktadır.



Sergi ana başlığını, günümüzde 'atık' olarak tanımlanan birçok malzemenin yeniden değerlendirilerek birer sanat üretimi haline dönüştürülmesinden alıyor. Sergide yer alan sanatçılar, malzemenin özgürce kullanımını ve temsili ile ilgili yeni fikirleri benimseyerek, atık/değersiz olarak görülen medyumları sanat pratikleri içerisinde değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla artık minyatür sanatında kullanılan geleneksel malzemeyi ve onun katı biçimciliğini terk etmeyi amaçlamışlardır.



Bu anlamda sergi, geleneksel ve modern olma arasında bir noktada yer almaktadır. Döngü sergisi, zamanını aşarak kendi yolculuğunu yaratmanın peşindedir.



Sergide yer alan sanatçılar;



Ada Padir, Asiye Yavuz, Ayşe Keskin Uysal, Beliz Huyutemiz Akın, Berkant Karabulut, Selahattin Görkem Çağrı Dizdar, Ebru Bingöl, Gülşah Pestil, Gülşen Eryüksel, Günnur Koru, Ömer Aktaş, Reyhan Budan, Seda Özdemir, Semra Aytaç, Serap Onur, Seyyide Yılmaz, Taner Alakuş, Tanja Hamşioğlu, Yasemin Akyol.



Döngü karma minyatür sergisi 6 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında Nev Mekan Sahil Galeri'de ziyaret edilebilir.