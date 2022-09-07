Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen ve bu yıl Başkent Kültür Yolu rotasıyla genişleyen Kültür Yolu Festivalleri, tüm ülkeye yayılıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adıyla eylülde Çanakkale ve Konya'da, ekimde Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek festivaller; 2023'te İzmir ve Adana'da devam edecek. Tiyatrodan edebiyata, sergilerden konserlere, resimden müziğe 3 binin üzerinde kültür-sanat etkinliği ve 15 bine yakın sanatçı, sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün AKM'de festival programıyla ilgili açıklama yaptı. "Türkiye kültür ve sanata doyacak" diyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada bu kadar geniş çapta yapılan ender kültür- sanat etkinliklerinden biriyiz. Kültür-sanat coşkumuzu beş şehrimizden tüm Türkiye'ye yayacağız ve festival ruhunu kalıcı hale getireceğiz. Oluşturduğumuz kültür rotalarımızla şehirlerimizi özgün cazibe merkezlerine dönüştüreceğiz."