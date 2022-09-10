Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüştürülecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlenen törene pek çok davetli katıldı. Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL'in Girne Limanı'nda ziyaretçilerini karşılayacağı özel alanın inşası, Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla tamamlandı. Ekiplerin, önemli bir bölümünü su altında sürdürdüğü zorlu bir çalışmayla tamamlanan; 56 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip olan alanın düzenlemesinde 3.500 metreküp beton kullanıldı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Sahip olduğumuz zengin denizcilik kültürünü ve tarihini yansıtacak kapsamlı bir Denizcilik Tarihi Müzesi'ne sahip değildik. Bu durum, ülkemiz ve bölgemiz adına çok büyük bir eksiklik ve kayıptı. Bu eksikliği, Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, 27 yıldır Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerimizde onlarca kaptan yetiştiren eğitim gemimiz TEAL'i; yüzen bir Denizcilik Tarihi Müzesine dönüştürerek gidermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu ile birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL'i ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Arıklı, "Orada, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, öyle bir projeksiyon çizdi ki, bütün bakan arkadaşlarımla birlikte hayranlıkla dinledik. Düşünün ki, bütün çabalarımıza rağmen yılda sadece 110 milyon dolar ihracat yapan ve 1,1 milyar dolar açık veren bir ülkede; 2030'a gelindiğinde dış ticaret fazlasının 1 milyar doları aşacağını söyledi. Bize düşen de bu projeye büyük bir gururla sahip çıkmaktır. Bugün burada çok önemli ve vizyoner bir proje olan Denizcilik Tarihi Müzesi'nin kurulumu için büyük bir adım atılırken aranızda olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

TEAL HAKKINDA

Birleşik Krallık Donanması'nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955'te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması'nda uzun yıllar kullandıktan sonra Avustralya Donanması'na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra Tanzanya ve Karayiplerde yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanılmaya devam edildi. 1994'te ise Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC'ye getirildi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak da kullanılan TEAL, kendisinin de önemli bir parçası olduğu denizcilik tarihine müze olarak hizmet vermeye devam edecek.