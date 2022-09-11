Türkiye’nin Oscar aday adayı KERR

95.Akademi Ödülleri, En İyi Uluslarası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı belli oldu. Bu yıl Oscar'da Tayfun Pirselimoğlu imzalı "Kerr" aday olabilmek için yarışacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 2023 yılında 95'incisi düzenlenecek 'Oscar' olarak bilinen Akademi Ödülleri için Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Adayı', yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun yaptığı "KERR" filmi oldu. Yönetmenin kendi romanından beyazperdeye uyarladığı, Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın'ın rol aldığı film Can'ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.Dünya prömiyerini 37. Uluslararası Varşova Film Festivali'nde gerçekleştiren, Türkiye prömiyerini yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise Ulusal Uzun Metraj Film bölümünden 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Müzik' ve 'Film-Yön En İyi Yönetmen' ödülleriyle dönen "KERR", İstanbul prömiyerini 41. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde yapmıştı. Ardından 22 Nisan'da beyazperdede seyircilerle buluşan film vizyonda kaldığı 9 haftada 3 bin 13 kişi tarafından izlenmişti.