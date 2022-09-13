Güzel Sanatlar Eylül Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği 427'nci sergi olma özelliği taşıyan Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 30 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Kültürler arasında köprüler kuran ve insanlığı evrenselle bütünleştiren sanat eserlerinden oluşan sergimizi, üniversitemizi ziyaret eden Tataristan'ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Sanatın da bilimin de amacı; yaşama hizmet etmek ve keşfetmek" diyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Sanat eğitimi, birey ve toplulukların kültürel ve sanatsal açıdan yetiştirilmesi ile ilgili. Buna kültürel biçimlendirme diyebiliriz. Sanata ve bu duygulara önem veren gerçekçi bir üniversite ve akademik eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayanır. Bu yüzden sanatsal bilgileri üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz öğretim elemanlarımız ile aynı çatı altında olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" diye konuştu.