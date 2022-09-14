Bodrum’da klasik müzik ziyafeti

OPUS Müzik Festivali, klasik müziğin usta ve genç yıldızlarını Bodrumlularla buluşturdu. Alman Devlet Oda Orkestrası, festival kapsamında Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı. Dünyaca ünlü şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestraya opera sanatçısı bas bariton Burak Bilgili ve soprano Burcu Hancı da solist olarak eşlik etti. Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi, Lehar, Georges Bizet, Agustin Lara, Ludwig van Beethoven ve Ferit Tüzün'ün eserlerinin seslendirildiği gecede, Bodrumlular unutulmaz bir gece yaşadı.