Güldestan yeniden AKM’de

BENZERSİZ VE İLK

Eserin modern ve klasik olanı birleştirmenin yanı sıra iç içe geçen elektronik müzik ve geleneksel müzik yaklaşımıyla sahne sanatlarında benzersiz ve ilk olduğu belirtiliyor. Küçük bir canlı orkestra ve Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları da sahneye eşlik ediyor.

Eserde Osmanlı döneminden modern İstanbul'a ve nihayetinde Güle varan bir yolculuk anlatılıyor. Çağdaş yazar Orhan Pamuk'tan 17. yüzyılda Evliya Çelebi'ye, tarihi bir göç yoluna uzanıyor. Mistik aurasıyla özünde modern insanın içsel yolculuklarına ayna tutuyor.