Güzel Sanatlar Eylül Sergisi’ni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açtı

Tataristan'ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenlenen "Güzel Sanatlar Eylül Sergisi", KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda açıldı. YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 16 sanatçı akademisyeninin bir araya getirdiği "Güzel Sanatlar Eylül Sergisi"; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Tataristan heyeti onuruna düzenlenen sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği 427'nci sergi olma özelliğini taşıyor.

Serginin açılışını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ata yurdu Tataristan'dan gelen misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında, "Aramızda binlerce kilometre olsa da başta Tataristan olmak üzere bütün Türki Cumhuriyetleri ile aramızda akrabalık bağları ve gönül birliği var. Belki bugün farklı lisanlarda konuşuyoruz ancak bizim tarihimiz birdir, kültürümüz birdir, duygularımız birdir, yüreklerimiz birdir. Bu birliği dışa vurmanın en önemli yolu da sanattır. İşte bugün burada Yakın Doğu Üniversitesi'nde bu birliği yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta, Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL'in Girne Limanında kendisi için hazırlanan özel alana alındığı törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in değindiği "Sanatı; bütün dillerin, inanışların ve engellerin çok ötesinde; kapsayıcı ve evrenselliğe ulaştıran en önemli iletişim aracı olarak görüyoruz. Sanat kapsayıcıdır ve bütün insanlığı aynı ortak algıda birleştirme gücüne sahiptir" sözlerine değinen YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Diğer yandan sanat, aynı köklerden gelen ve ortak bir kültürün ve tarihin var ettiği insanlara; sahip oldukları ortak özü hatırlatma kudretine de sahiptir. İşte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin taşıdığı misyon tam da budur" diye konuştu.

Sergi 30 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.