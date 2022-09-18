Troya Kültür Yolu coşkusu

'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' büyük bir coşkuyla başladı. Festival coşkusu, önce İskele Meydanı'nda 'Troyalılar Geldi' kortej yürüyüşü ile başladı.Yürüyüşe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu gibi binlerce kişi katıldı.Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları sallarken, Troya dönemini yansıtan kostümler giyen Devlet Opera ve Balesi oyuncularının yanı sıra Troya Antik Kenti yakınlarındaki köylerden gelenler de giydikleri kostümlerle renkli görüntüler oluşturdular.Akşam da Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun sergilediği 'Troya' gösterisini izlediler. Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği gösteri izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.