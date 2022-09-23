Sanat ve eğlence için geri sayım

Türk Telekom Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında bir kez daha organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalde Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde birbirinden ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak. Festival boyunca 'Türk Telekom Açık Hava Sineması'nda son dönemin en beğenilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleri sinemaseverlere sunulacak.