CSO ADA Ankara Festivale hazırlanıyor

Klasik müzik dinletilerinden halk müziği ve caz konserlerine, çocuk tiyatrolarından müzikallere ve anlatımlı konserlere kadar uzanan geniş yelpazedeki ve her zevke hitap eden etkinlikler, 7'den 70'e tüm sanatseverleri festival boyunca Başkent'in kültür ve sanat adasında buluşturacak. CSO Ada Ankara'da festivalin ilk günü 1 Ekim'de, Cemi'i Can Deliorman'ın batonu altındaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem şefliğindeki Devlet Çoksesli Korosu'na ev sahipliği yapacak. Ülkemizin bu iki prestijli topluluğu aynı sahnede bir araya gelerek Alman besteci Carl Orff'un ölümsüz eseri Carmina Burana'yı seslendirecek.

CSO HEP SAHNEDE

Festival boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserlerle klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Türkiye – Japonya Dostluk Konseri şerefine; Ertuğrul Fırkateyni Mürettebatına ithafen şef Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani CSO'yu yönetecek. Şef Victor Aviat yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Liszt Ödülü sahibi piyanist Nino Gvetadze ile Chopin ve C. Franck'in başyapıtlarından oluşan bir seçkiyi icra edecek. Şef Vladimir Ponkin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kobe Flüt Yarışması'nda birinci seçilen solist Helene Boulegue, Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümü için hazırlanan romantik eserlerden oluşan bir programla sahne alacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR AĞIRLANACAK

CSO ADA ANKARA, festival boyunca 360 derecelik izleme imkânı sunan üzüm bağı modelinde tasarlanmış Ana Salon'da dünya çapında tanınan ve sevilen isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü Azerbaycanlı caz ve klasik müzik piyanisti Şahin Növresli, dörtlüsü ile Başkent'te müzikseverlerle buluşacak. Portekiz'den doğan Fado'yu tüm dünyaya ulaştıran, bir milyondan fazla albüm satışıyla Fado'nun en önemli temsilcilerinden biri olan ve Grammy'e aday gösterilen Mariza'nın duygu yüklü sesi yükselecek. Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile opera aryaları ve napolitenlerden oluşan renki bir repertuvarı seslendirecek. Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, ünlü Macar keman virtüözü Roby Lakatos ve Ensemble'ına eşlik edecek. Ülkemizin yetiştirdiği ünlü kanun sanatçımız Göksel Baktagir de konserlerde konuk sanatçı olarak yer alacak.

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen ve Türkiye'deki konserleri müzikseverler tarafından ilgiyle takip edilen Stacey Kent, Başkentli müzikseverlerle buluşacak. Azeri besteci Fikret Amirov, doğumunun 100. yılında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü solistler eşliğinde CSO ADA ANKARA sahnesinde anılacak. Dokunaklı, iddialı ve güçlü sesiyle farklı enerjileri sesinde barındıran Liraz, temposu yüksek bir konser sunacak. Uzun yıllar boyunca Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok ünlü sanatçının vokalistliğini üstlenen ve soul rock müzik türünün önde gelen seslerinden biri olan Della Miles, şarkılarını Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde müzikseverlere sunacak. Dünyaca ünlü Senegalli müzisyen Youssou N'Dour Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. İspanya'nın en özel seslerinden biri olan ve Türkiye'deki müzikseverler tarafından da çok beğenilen Luz Casal, Ankaralı müzikseverlerle ilk kez CSO ADA ANKARA sahnesinde buluşacak. Festivalin CSO ADA ANKARA'daki kapanışı ise dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve şarkı sözü yazarı Yusuf İslam konseri ile olacak.

BİRBİRİNDEN ÖZEL YERLİ PROJELER

Festival programına özel olarak CSO ADA ANKARA'DA ilk kez sanatseverlerle buluşacak Ajda Pekkan ve Emel Sayın unutulmayacak konserlere imza atacak. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerini Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile solistler Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray, CSO ADA ANKARA Ana Salon sahnesinde seslendirecek.

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği ve yayınlandığı 10 yıl boyunca ilgiyle takip edilen "Seksenler" dizisinin müzikali, Ankara'da ilk kez CSO sahnelenecek. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ'yı Anlamak" başlıklı proje ile izleyici karşısında olacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Kopuzdan Günümüze" başlıklı konserde, ulusumuzun Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi yolculuğunu mehter, tasavvuf ve klasik müziğin bir arada olduğu müzikal bir anlatımla aktaracak.

Türkiye'nin en önemli gitar virtüözlerinden biri olan, Modern Folk Üçlüsü'nün kurucularından Doğan Canku, Ankara'nın ilk ve tek kadrolu profesyonel sanatçılarından kurulu özel oda orkestrası Orkestra Akademik Başkent, Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz'dan oluşan Tanini Trio CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da dinleyicileriyle buluşacak. Merve Erdal, Damla Güneş ve Nihan Yılmazer'den oluşan Dolce Caz Vokal Grubu, başta caz standartları olmak üzere birçok farklı türde eserin üç sese uyarlanmış aranjmanlarını, orkestra eşliğinde yorumlayacak.

YÜCEL ARZEN ADA'DA

Klasik Türk Müziği'nin usta yorumcusu, merhum Alâeddin Yavaşça, Ahmet Özhan'ın solistliği ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde Tarihi Salon sahnesinde anılacak. Profesyonel sanatçıları henüz yolun başındaki öğrencilerle buluşturan MEB ve Güzel Sanatlar Liseleri İle Konser, 12 öğrenciyi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile aynı sahnede bir araya getirecek. Ceyhun Güneş, başarılı perküsyonist Mert Baycan ile ilk Flamenko gitar konserini verdiği 1996 yılından günümüze uzanan müzikal yolculuğunu "Gitarımdan Hikayeler" başlıklı konserde anlatacak. 71 konserinde Yücel Arzen ve orkestrası Türklerin Anadolu'yu fethinin ve yurt edinmesinin 1000 yıllık müzikal öyküsünü anlatacak.

Payitaht'ın Şarkısı Başkent'in Türküsü başlıklı konserde Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu, Osmanlı Devleti'nin payitahtı İstanbul ile Cumhuriyet dönemi Ankara'sının geleneksel müziğini ve halk oyunlarını izleyicilerle paylaşacak. Kaşgar'dan Tuna'ya performansında Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Türk topluluklarının çalgısal eserlerinden sözlü müzik kültürüne, geleneksel danslarından modern koreografilere kadar en güzel eserlerden bir seçki sunacak.

Çağdaş Türk müziğine yön veren öncü kuşak bestecilerimizden Ulvi Cemal Erkin, vefatının 50. yılında müzikolog Ersin Antep'in anlatımı, ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet ve değerli piyanist Emre Elivar ile anılacak. UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınan ve halk arasında "Mevlid" olarak bilinen Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından anılacak. Ayrıca Türkiye ve Japonya arasında müzik kültür köprüsü kurmak adına; Türk ve Japon müzisyenlerin bir arada oluşturduğu Yamatolia grubu, iki farklı coğrafyanın kendine has müzik ve enstrümanlarını harmanlayarak, barış temennisi ile konser verecek.

ÖĞRETEN TİYATRO OYUNLARI

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO ADA ANKARA'da minik sanatseverler için de renkli bir program hazırlandı. Ankara Devlet Tiyatrosu CSO Ada Ankara Açık Alan'daki kamyon tiyatrosunda minik tiyatroseverlerle buluşacak. Müzik ile hayal kurmayı teşvik eden Kemanlı Öyküler, "Altın Kız" isimli Bulgar halk masalından uyarlanan Altın Kız, Mevlânâ İdris'in aynı adlı kitabından yola çıkarak sahneye uyarlanan Hayal Dükkânı, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar festival boyunca tüm çocukları bekliyor.