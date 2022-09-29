Devlet Opera ve Balesi’nde 35 yıl

Besteci Aydın Karlıbel, 35 yılda önemli değerler kazandırdığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde son konserini verdi. Emekli olan Karlıbel, dün akşam Kadıköy Sürreyya Opera Sahnesi'nde "İDOB'da 35. Yıl Konseri" düzenledi. Karlıbel'i, meslektaşları ve sevenleri bu özel konserde yalnız bırakmadı. Karlıbel'e piyanist Olena Şenol, solistler Serkan Bodur, Evren Ekşi, Alper Göçeri, Çağrı Köktekin, Bülent Külekçi ve Ceren Şahin eşlik etti.
Sanatçıya özel düzenlenen konserde Aydın Karlıbel, kendi eserlerinin yanı sıra Cemal Reşit Rey, Mozart ve Bizet'e ait eserler de seslendirdi.
TÜRK OPERASINDA ÖNEMLİ SANATÇILAR YETİŞİYOR
Aydın Karlıbel, Cemal Reşit Rey'in müzik hayatına önemli etkisi olduğunu belirterek, uzun yıllar sahne aldığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde değerli çalışmaları ve anıları olduğunu dile getirdi.
Emektar sanatçıya eşlik eden diğer sanatçılar ile Devlet Opera ve Balesi yetkilileri ise "Sanatçının emeklisi olmaz" diyerek, Karlıbel'den istifade etmeye devam edeceklerini söyledi.
Gecenin sonunda Karlıbel'e, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Vekili Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından plaket verildi.
4 YAŞINDA BAŞLADI
1957 yılında İstanbul'da doğan Aydın Karlıbel, 4 yaşında piyano çalmaya başladı, 9 yaşında Cemal Reşit Rey'in öğrencisi oldu. Karlıbel 1986 yılında göreve başladığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde korrepetitör, koro ve orkestra şefi, konser piyanisti olarak çalıştı. Karlıbel'in başlıca eserleri arasında Eyyubiler ve Piri Reis operaları, Atatürk Senfonisi, Yahya Kemal Oratoryosu, iki piyano konçertosu, piyano solo eserleri ve transkripsiyonlar, oda müziği ve koro eserleri ile marşlar yer alıyor.