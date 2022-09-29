Devlet Opera ve Balesi’nde 35 yıl

Besteci Aydın Karlıbel, 35 yılda önemli değerler kazandırdığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde son konserini verdi. Emekli olan Karlıbel, dün akşam Kadıköy Sürreyya Opera Sahnesi'nde "İDOB'da 35. Yıl Konseri" düzenledi. Karlıbel'i, meslektaşları ve sevenleri bu özel konserde yalnız bırakmadı. Karlıbel'e piyanist Olena Şenol, solistler Serkan Bodur, Evren Ekşi, Alper Göçeri, Çağrı Köktekin, Bülent Külekçi ve Ceren Şahin eşlik etti.

Sanatçıya özel düzenlenen konserde Aydın Karlıbel, kendi eserlerinin yanı sıra Cemal Reşit Rey, Mozart ve Bizet'e ait eserler de seslendirdi.