İspanyol devinden ‘Senede Bir Gün’ sürprizi

LİMAK Filarmoni Orkestrası, 'Aspendos Born Again' etkinlikleri kapsamında iki gün boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzik şöleni yaşattı. Alessandro Safina'dan sonra önceki gece dünyaca ünlü tenor Placido Domingo özel bir performansa imza attı. Şef Eugene Kohn'un orkestra şefliğini yaptığı konserde, tenor Murat Karahan ve ödüllü Soprano Jennifer Rowley de yer aldı. Konserin sonunda ise Murat Karahan, 'Nazende Sevgilim' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkarken, en büyük sürprizi ise Domingo ile birlikte yaptı. Karahan ve Domingo, seyircilerle birlikte 'Senede Bir Gün' şarkısını seslendirdi. Sanatçılar performans sonrası ayakta alkışlandı.