Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına şiir yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şiirlerini 4 Kasım tarihine kadar gönderebilecek. 22 Kasım'da sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 23 Kasım'da gerçekleştirilecek. Kamil Özay adına düzenlenen şiir yarışmasında birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Dereceye giren öğrencilerin her birine ayrıca plaket ödülü de takdim edilecek.

YDÜ'nün 2008 yılından bu yana her yıl öykü ve şiir yarışmaları düzenlendiğini hatırlatan YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, yarışmaya KKTC'de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Öznur, yarışmanın amacının üniversite öğrencilerini yazarak düşünmeye, düşündüklerini güzel ifade etmeye ve gördüklerini kurgulamaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.