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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:22

Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına şiir yarışması

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına şiir yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından 2021’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına düzenlediği üniversiteler arası şiir yarışmasına başvurular başladı. KKTC üniversitelerinde eğitim gören bütün öğrencilere açık olacak şiir yarışması “Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” teması ile düzenleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şiirlerini 4 Kasım tarihine kadar gönderebilecek. 22 Kasım'da sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 23 Kasım'da gerçekleştirilecek. Kamil Özay adına düzenlenen şiir yarışmasında birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Dereceye giren öğrencilerin her birine ayrıca plaket ödülü de takdim edilecek.

YDÜ'nün 2008 yılından bu yana her yıl öykü ve şiir yarışmaları düzenlendiğini hatırlatan YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, yarışmaya KKTC'de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Öznur, yarışmanın amacının üniversite öğrencilerini yazarak düşünmeye, düşündüklerini güzel ifade etmeye ve gördüklerini kurgulamaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.

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Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına şiir yarışması
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