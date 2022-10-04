Lacivert Dergi 94. sayısında “Müzik ne kadar politik?” dosyasıyla raflarda

Bir diğer söyleşi ise müziğin ve müzisyenlerin politik tartışmalara dâhil oluşlarından bahsedilen Selçuk Küpçük ile gerçekleştirdiğimiz "Cuntacılık, darbecilik sanatın işi olamaz ama Türkiye'de öyle" isimli röportaj oluyor. Ayrıca dosyada Emre Yücelen, Hakan Uç ve Yavuz Hakan Tok ile müzik dünyası ve piyasasının nasıl dönüşüm bir içerisinde olduğunu "Pop'un hızla tüketilen şarkıları gibi yıldızları da aynı hızda bitmeye mahkûm" başlığıyla tartıştığımız bir paket röportaj yer alıyor.

Dosyada Marwan Nadhim "Milletlerine kimlik kazandıran iki ses sanatçısı: Ümmü Gülsüm ve Feyruz" isimli yazısında modern Arap toplumunun inşasında çok önemli iki kadın figür olarak tarihe geçtiklerinden bahsediyor. Ekrem Demirli "İradeyi musikinin etkisinden koruyabilmek: İbadet hayatında musikinin işlevi" başlıklı yazısında musikinin bir şifa yolu kabul edildiği ve insanı evrenin ritmine katmak için icra edildiği anlatıyor. Birol Biçer "Siyasetin müzikle, müziğin siyasetle imtihanı" başlığıyla müziği sadece sanat ya da zevkten ibaret değil insanların acılarını, itiraz isyanlarını dile getirdikleri politik ve protest bir vasıta olarak nitelendirdiği müzik dünyasının ülkemizdeki yansımalarını detaylıca anlatıyor. İlker Nuri Öztürk "Yok sayılamaya karşı protesto: İslâmî Müzik" yazısında 90'lı yılların sosyal ve siyasi atmosferinde hayatımıza giriş yapan İslamcı protest müzik, detaylıca ele alıyor. Hamdi Akyol "Bana iktidarı söyle, sana türküsünü çığırayım" ismiyle siyasi ya da ideolojik nedenlerle sansürlenen, hatta değiştirilen türküleri anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Sedat Anar "Ankara'da bir sokak müzisyeni" Sokak sanatçılığına ve santur çalmaya nasıl başladığını anlatıyor. Güven Adıgüzel "10 ikonik olayla müziğin 'politik' tarihi" isimli makalesinde sanatçıların siyasi ve toplumsal tartışmalar karşısında aldıkları tavırlarla yarattıkları olayları inceliyor. Dosyanın diğer makaleleri Enis Doku'nun "Popüler sanat ve müziğin 'aldatıcılığı'", Göksan Göktaş'ın "Arabeskin siyaset üstü siyaseti: Yakarsa dünyayı garipler yakar?", Hakkı Öcal'ın "Yahya Kemal'in sanat üzerindeki siyasal etkisi", Tuba Kaplan'nın "Galata'dan Beyoğlu'na sokak sanatçıları" ve Lacivert Yazı İşleri'nin "Şarkıcıların sosyal medya gafları: 'Troll'e gel ki görem, tweet'le destek verem'" isimli yazıları oluyor.

Çocuklarla Koşan Kadınlar bölümünde Prof. Dr. Ü. Telem Gök "Her şeyin hızla değiştiği çağda 'özde' kelimesine yabancılaşıyoruz" başlığıyla sorularımızı yanıtlarken 3 Soru 3 Cevap'a bu ay "Çocukların ekran aşinalığı kodlama ile olumlu yöne evriliyor" diyen Mediha Ayşen Yüksel konuk oluyor. Ahmet Melih Karauğuz "Merkeziyetsiz deneyimsel bir dijital sanal evren ideali" makalesinin yer aldığı dergide Düşünce Atlası'nda bu ay "Mutasavvıf, musikişinas, Ârif: Ömer Tuğrul İnançer" başlığıyla Hakan Alvan Ömer Tuğrul İnançer'i anlatıyor.