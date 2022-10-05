‘Devran-ı Şerif’ Galata’da seyirciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01-23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin manevi duraklarından Galata Mevlevihanesi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İnsan ve İrfan Vakfı ile İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından Festival süresince icra edilecek 19 farklı içeriğe sahip 60'ın üzerinde etkinliğin arasında Devran-ı Şerif programları da yer alıyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu kapsamda M. Fatih Çıtlak'ın postnişinliğinde, Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde, Devran-ı Şerif programı icra edildi. İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galata Mevlevihane'sinde önceki akşam düzenlenen Devran-ı Şerif programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

RUHU BESLEYEN ZİYAFET

Zikir ilk olarak "kuuden" (oturarak yapılan zikir) başladı. Halakadaki dervişler postnişinin riyasetinde kelime-i tevhid ile zikrini sürdürdü. Daha sonra ayağa kalkıldı usul ilahisi okundu ve devir edilerek zikir yapıldı. Bu esnada halakadaki dervişler "Hu" - "Hayy" gibi esmaları tekrar ederek zikrini taçlandırdı.

ELLER OMUZLARA ATILDI

Arapça'da 'dara' fiilinden türeyen devran, sözlükte bir şeyin kendi etrafında sürekli olarak dönmesi, tavaf etmek, bir yörüngede dönmek, kanın damarlardaki döngüsü gibi anlamlara geliyor. Devran ise ayinin belirli bir yerinde el ele tutuşularak veya eller omuzlara atılarak, yan yana veya arka arkaya halka oluşturmak suretiyle, bir yöne devrederek yapılan zikre deniliyor. Devranda; postnişin Fatih Çıtlak, halkanın ortasında zikri idare ediyor. Mukabele cemiyetlerinde bu nevi hareketle zikreden kişilere 'zakir' olarak isimlendiriliyor. Bu ekibi idare eden kişi ise "serzâkir" veya "zâkirbaşı" diye tanımlanıyor.