Milletvekili, Hukukçu ve sanatçı Sabri Öztürk’ten resim sergisi

"YILDIZ, "BEYOĞLU'NDA SANAT VAR"

Beyoğlu'nun geçmişten bu yana kültür ve sanatla iç içe olan bir yer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür sanat vizyonunu ortaya koyan ve Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp Galataport'a kadar devam eden alandaki Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri anlamında önemli bir sergiye de buraya bugün ev sahipliği yaparak açılışını gerçekleştiriyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali uluslararası bir festival. Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen festivallerinden biri. Bu yönüyle de Türkiye'deki diğer Kültür Yolu Festivallerine ilham kaynağı olan bir festival. Beyoğlu'nda sanat var, yaşıyor ve yaşatılıyor. Beyoğlu'nda sanat, kültür var olmaya devam edecek. Bugün hem hukukçu, hem milletvekili hem de sanatçı kimliğiyle Sabri Öztürk aramızda. Diğer eserlerinden bilgi sahibi olduğum kadarıyla daha çok doğa temalı bir yaklaşımı var. Kendisine başarılar biliyorum. Beyoğlu'nda sanat galerilerimizde kendisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.