Çocukların mektupları davetlileri duygulandırdı

Fransız dermokozmetik markası Pierre Fabre 'Herkes için iyilik' mottosuyla küçük bir eczanede başlayan, inovasyonlarla dolu yolculuğunun 60. yılını verdiği davette kutladı. Geceye 200'ü aşkın doktor ve eczacı davetlinin yanı sıra Fransa'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Herve Magro da katıldı. Davette markanın çocuklara doğa bilinci ve sevgisini aşılamak üzere Mardin'de düzenlediği Yeşilçam Doğa ve Çocuk Filmleri Festivali kapsamında kısa bir video gösterimi yapıldı. Mardin'de yaşayan çocukların duygularını kaleme aldığı mektuplar ise misafirlere dağıtıldı. Gecede müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı sahneye çıktı.