Devran-ı Şerif Galata’da seyirciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin manevi duraklarından Galata Mevlevihanesi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İnsan ve İrfan Vakfı ile İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından hazırlanan Devran-ı Şerif, izleyicilerin beğenisine sunuldu. M. Fatih Çıtlak'ın postnişinliğinde, Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde icra edilen program yoğun ilgi gördü. Etkinlik ilk olarak "kuuden" (oturarak yapılan zikir) ile başladı. Halakadaki dervişler postnişinin riyasetinde kelime-i tevhid ile zikrini sürdürdü. Daha sonra ayağa kalkıldı usul ilahisi okundu ve devir edilerek zikir yapıldı. Öte yandan festival kapsamında AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan 'Ara Düşler' sergisi, Galatasaray Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.