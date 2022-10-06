Uluslararası Halk Müzikleri Festivaline muhteşem açılış

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm coşkusu ile devam ederken İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen "İrfani Türküler" Konseri'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldı. Saz ve söz ustaları Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz ile birlikte AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alan Kalın, saz çalıp türkü söyledi. Gruba, piyanoda Mete Artun, düdük ve meyde Ertan Tekin ve perdesiz bağlamada Erdinç Aksaç eşlik etti. Konserde konuşan Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var. İrfan kelimesi Arapça bilmek kökünden geliyor. Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur. İnsanın içindeki sonsuzluk duygusu doğuştan gelir Sonsuzluk duygusunu tatmin edebilmek için baki olana tutunulması gerekir" dedi. Konseri müzikseverler ile birlikte Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da izledi.