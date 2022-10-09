‘Şehrin festivali’ iki yakada

ORTAK dili fotoğraf olan 212 Photography Istanbul, beşinci yıl programında Magnum Photos'un 75. yılına özel sergisinden birçok başlıkta içerikler ile Türkiye'den ve uluslararası sanatçıların katılımıyla 6-16 Ekim tarihleri arasında izleyicisini şehrin iki yakasına yayılan kapsamlı programıyla kucaklıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın gerçekleştirdiği 212Photography Istanbul, fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diyalog ortamı sunuyor.