Ayakta alkışlanan opera ziyafeti

Operadanbaleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000'den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde opera ziyafeti yaşandı.Dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü soprano Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli eserlerde başrollerde yer alan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda birlikte sahne aldı. Şef Raoul Grüneis'in yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği iki sanatçı, opera aryaları, napolitenler ve şarkılarla müzikseverlere enfes bir gece yaşattı. Kristine Opolais'in bir ara sahneden inerek seyircilerin arasında şarkılarını söylediği konserde, sanatçılar iki kez bis yaptı.