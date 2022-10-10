Başkent Kültür Yolu Festivali çocuk kahkahalarıyla şenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün Ankaralı çocuklar hem sanatla dolu bir gün geçirdi hem de bol bol eğlendi.CSO Ada Ankara Kamyon Tiyatrosu, 'Hayal Dükkânı' adlı tiyatro oyunu ile Ankaralı minikleri ağırladı. Mevlâna İdris'in aynı adlı çocuk kitabından yola çıkılarak çalışılan oyunda iki zaman yolcusunun maceraları anlatıldi. Hedef kitlesinin dört yaş ve üstü olması nedeniyle bedensel anlatım ve sözsüz oyun fikri üzerine kurgulanan ve doğaçlamalarla ortaya çıkan eser ile çocukların keşfedecekleri kocaman bir dünya olduğunun farkına varmaları amaçlanıyor.Oda Tiyatrosu ise dün 'Masal Atölyesi' etkinliğinde küçük misafirleriyle buluştu. Türk kültür mirasının en önemli taşıyıcıları olan masalların, profesyonel anlatıcıların eğlenceli anlatımları ile çocuklarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.