AKM’de ‘İstiklal Harbi’ sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan derlenen eserlerin yer aldığı "İstiklal Harbi" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı. Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlere ilişkin bilgi aldı. Ersoy, festivalde çeşitli sergilerin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi. Ersoy, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı gibi tarihi olayları ele alan sergilerin önemine işaret ederek, "Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o günkü şartları hissetmesi lazım. Unutulmaması gerekenler, gençlerimizin hafızasında bu tarz görsel efektlerle çok daha etkili oluyor" dedi.Sergide giysi, silah, diorama, orijinal üniforma ve ekipmanlarla dönemin şartlarının çok güzel canlandırıldığını aktaran Ersoy, gençlerin hafızasında kalması bakımından da serginin önemli olduğunu ifade etti. Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ise, "İstiklal Harbi" sergisinin Milli Mücadele'nin 100. yılı olması dolayısıyla çok anlamlı ve özel olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıldönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümüne özel hazırlanan sergi, 30 Kasım'a kadar AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayesi'nde ziyaret edilebilecek.