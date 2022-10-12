Diyarbakır’da festival havası

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivali başladığı günden beri büyük ilgi görüyor. Ben de festivalin ikinci gününde şehirdeydim. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la birlikte festivali yakından takip etme imkanı buldum. Bakan Yardımcısı Demircan önderliğinde şehir, festival için çok iyi hazırlanmış. Tüm etkinlikler çift dilde yazılmış. Öyle bir program var ki, Nihat Hatipoğlu söyleşisinden tiyatroya, Kürtçe ilahiden pop konserine her şey var. Örneğin, Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen tüm konserler hıncahınç geçiyor. Festivalde, İsmail Acar, Refik Anadol, Devrim Erbil, Coşkun Aral gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 17 farklı sergi yer alıyor. Orada bulunduğumuz akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 13 yıl aradan sonra kentte verdiği konser muhteşemdi.Kurşunlu Camii Meydanı ve çevresinde gerçekleşen çocuk etkinleri konserlerden sonra en çok ilgi gören etkinliklerden biri... Çocukların mutlulukları görülmeye değer. 2015'te terör örgütünün çıkardığı hendek olayları sebebiyle şehir ağır yara almıştı. Sokaklarında kurşun seslerinin yükseldiği, çatışmaların yaşandığı Sur çevresinde artık müzik sesleri ve çocuk kahkahaları yükseliyor. Devletin sanatsal anlamdaki gücünü gösteren festival şehre dair önyargıları da yıktı geçti. Kısaca festival Diyarbakır'a çok iyi geldi.