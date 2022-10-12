‘Canlı bir kutlama gibi olacak’

Piyanist Olga Scheps, İş Sanat'ta vereceği konserin repertuvarında Piyotr Ilyich Tchaikovsky'nin birinci piyano konçertosuna yer verecek. 2010 yılında 'Chopin' adlı ilk albümü ile ECHO Klassik ödülünün sahibi olan Scheps,'a konser öncesi açıklamalarda bulundu.Müzik eğitimine erken yaşlarda başlayan ve anne babası da piyanist olan Scheps, ailesinin müzikal tekniğini geliştirmesinde en önemli faktör olduğunu söyleyerek, "Hem annem hem babam ikisi de piyanist ve öğretmen, piyano çalma konusunda çok şey paylaşıp, fikir alışverişinde bulunuyor, çalışmalarım hakkında konuşabiliyoruz. Yanımda oldukları için çok şanslıyım. Ayrıca Avrupa'nın en büyük müzik enstitüsünde Köln'de birlikte çalıştığım Pavel Gililov, benimle birlikte çok fazla çalışan Alfred Brendel, Dmitry Bashkirov, Arie Vardi'den de pek çok şey öğrendim. Piyanoda kendi sesimi bulmama yardımcı olan tüm farklı ve ilginç etkileşimler için minnettarım" dedi.Repertuvarında konser salonlarında dinlemeye alışkın olmadığımız eserlere yer vermeye çalışan Scheps, "Tek bir kuralım var; sadece sevdiğim müziği çalarım ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sanatçı ola rak ruhumu müzikle sonuna kadar açmak hem benim hem seyirci için önemli çünkü seyircinin bunu hissettiğine inanıyorum. Repertuvarımı çok dikkatli seçerim" diye konuştu.Ödüllü piyanist, "Frédéric Chopin'in müziğini seviyorum, onun müzik diliyle çok özel bir bağım olduğunu hissediyorum ve bunun çok içten, kişisel ve etkileyici olduğu inanışındayım. Alkış sonrası tekrar sahneye çıktığımda solo ve oda müziği programımda Chopin'in eserlerine yer vermeyi seviyorum. Bu sezon solo programım Chopin'in 4 baladından oluşuyor" sözleriyle dünyaca ünlü bestecinin kendisi için önemini anlattı.olaİş Sanat'ın açılış konserinde solist olarak sahneye çıkacak olan piyanist, sanatseverleri konsere davet ederek, "Bence konser programı olağanüstü güzel, renkler ve güçlü duygularla dolu, canlı bir kutlama olacak. Şef Patrick Hahn ile ilk kez birlikte çalacağız, onunla tanışacağım ve beraber çalacağımız için çok heyecanlıyım. Müzik aracılığıyla birbirimizin enerjisini hissetmeye başladığımızda müziğin hepimizi bu kadar güçlü şekilde bağlamasını, provaların ne kadar yoğun olabileceği hissiyatını seviyorum. Muhteşem Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çalmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.