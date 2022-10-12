Diyarbakırlılar konserlerle coştu

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserden tiyatroya, çocuk atölyelerinden tarih ve edebiyat söyleşilerine kadar gerçekleştirilen etkinliklere yine binlerce kişi katıldı. Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, Sur Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Dağ Kapı Meydanı'nda konser verdi. 25 binin üzerinde kişinin büyük bir coşkuyla izlediği konserde şarkılarını Diyarbakırlılar için söyleyen Zara kapanışı "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı ile yaptı. Şarkıya Diyarbakırlılar eşlik etti.Zara'dan önce Dağ Kapı Meydanı'nda müzik severlerle buluşan isim ise Diyarbakırlı Türk Halk müziği sanatçısı Ufuk Özel oldu. Kurşunlu Camii meydan sahnesindeki etkinliklere ise yaklaşık 4 bin kişi katılırken, aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanı yine yaklaşık 9 bin kişiyi ağırladı.Ayrıca Yenikapı Caddesi'ndeki gastronomi ve sokak etkinlikleri, sergiler, Keçi Burcu etkinlikleri, Devrim Erbil sergisi, gökyüzü gözlem etkinliği, açık hava sineması ve İç Kale'deki sergi alanı ve etkinliklere katılan binlerce kişi festival keyfini yaşadı.Rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan Senforock Orkestrası'nın, Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserine de binlerce kişi katıldı. Grup, söylediği yerli ve yabancı rock şarkılarıyla salonu tıka basa dolduran Diyarbakırlılar'a benzersiz ve keyifli bir konser yaşattı.