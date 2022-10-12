Hollandalı turistin binlerce fotoğraflık Türkiye arşivi milyonlarca kez görüntülendi

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrini 50 yılı aşkın süredir gezerek fotoğraflar çeken Hollandalı psikolog Dick Osseman'ın 84 bine yakın fotoğrafını yüklediği web sitesi 131 milyondan fazla görüntülendi.

Türkiye'nin her bölgesini gezen 73 yaşındaki Osseman'ın çektiği 83 bin 733 fotoğrafın yer aldığı "Türkiye resimleri" arşivinin görüntülenme sayısı 131 milyon 193 bini aştı.

Uzun yıllar İtalya'nın birçok şehrini ziyaret eden Osseman, AA muhabirine 1970'lerden itibaren Türkiye'yi keşfetmeye başladığını ve 50'si İstanbul'a olmak üzere 80 defa Türkiye'ye gittiğini belirtti.

Osseman, Türkiye'ye ilk kez 22 yaşında trenle gittiğini, bu yolculuğunun 3 gün sürdüğünü söyledi.

Fotoğraf çekmeye hobi olarak başladı

Lisede hobi olarak bir arkadaşıyla fotoğraf çekmeye başladığını belirten Osseman, "Başlarda fotoğrafları kendim için çekiyordum ve genelde yakınlarıma gösteriyordum. Fotoğraflar artmaya başladıkça kataloglayıp internete yüklemeye başladım." dedi.

Osseman'ın Türkiye seyahati sırasında çektiği fotoğraflar gezi, tarih kitapları, yıllık, almanak ve birçok eserde kullanılıyor.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Osseman, "İnsanların fotoğraflarımı kullanmak istemeleri, üniversiteye konuşmacı olarak davet etmeleri çok güzel bir duygu." dedi.

"Kendimi hep güvende hissettim"

Türkiye'nin en ücra köşelerine de giden Osseman, Türkiye'de güvenlik bakımından hiç endişe duymadığını belirterek "Bir turist olarak kendimi hep güvende hissettim." diye konuştu.

Osseman, bazı mahallelere girmemesi konusunda uyarılmasına rağmen başına olumsuz hiçbir şey gelmediğini söyleyerek "En fazla kameramı alırlar diyerek en tehlikeli ve yoksul mahallelere gittim ama başıma kötü bir şey gelmedi." dedi.

Şehir içi ve köy ulaşım ağı "mükemmel"

Beklediğinin aksine Türkiye'deki ulaşım ağının çok iyi olduğunu belirten Osseman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araba kullanmayan ve ulaşımını bisikletle sağlayan tipik bir Hollandalı olarak Türkiye'de şehir içi ulaşımı mükemmel buluyorum. Tüm ilçelere ve köylere otobüs ya da dolmuşlarla ulaşabiliyorsunuz. Doğuda bir köye bile birkaç saat beklediğinizde gidebileceğiniz bir dolmuş bulunuyor. İtalya'da böyle bir ulaşım yoktu."

Osseman, Türkiye'nin coğrafi çeşitliliğine duyduğu hayranlığı dile getirerek "Hollanda baştan sona düz bir ülke ama Türkiye'de çok güzel dağlık ve düzlük alanlar var." ifadesini kullandı.

Türkiye çok "çeşitli" bir ülke

Türkiye'nin çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Osseman, "Doğusu batısından, Akdeniz Karadeniz'den farklı" dedi.

Doğup büyüdüğü şehir Amsterdam'da turistlere alıştığını ve yoğunluktan bunaldığını söyleyen Osseman, "Bu sayede gittiğim yerlerde hem nasıl gezeceğimi öğrendim hem de diğer turistlerin aksine daha az bilinen yerleri tercih ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Osseman, "Bir yeri ancak iyice gezerseniz anlayabilirsiniz. Genelin aksine, benim için çok ülke görmek yerine bir ülkeyi tarihiyle, kültürüyle derinlemesine tanımak önemli." diyerek Türkiye'yi daha iyi anlamlandırabilmek için İslam, Türkçe ve Atatürk üzerine okumalar yaptığını dile getirdi.

Psikolojiden önce filoloji okuduğunu dile getiren Osseman, dillere yatkınlığı sayesinde öğrendiği Türkçenin seyahatlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Teşekkür mektubu

Fotoğraf arşivinin devlet yetkililerince de bilindiğini anlatan Osseman, 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Özgür Özaslan'ın, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunduğu için kendisine teşekkür mektubu gönderdiğini kaydetti.

Karakol ve kışla gibi birçok yerin resimlerini çekmesi sebebiyle birkaç defa polise ifade verdiğini anlatan Osseman, "Bu mektubu gösterip kurtuluyordum." diyerek mektubu almaktan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Türk insanı yardımsever

Türkleri çok yardımsever bulduğunu dile getiren Osseman, köylerde insanların kendisini sürekli yemeğe, düğünlere davet ettiğini ve ikramda bulunduğunu belirtti.

En çok sevdiği şehirler arasında Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa, Edirne ve İstanbul'u sayan Osseman, bir kış günü Selimiye Camisi'nde çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Osseman, fotoğraflarını çektiği kişilerle Türkçe konuştuğunu, tanıştığı birçok kişiyle hala iletişimini sürdürdüğünü söyledi.

Kütahya seyahati sırasında tesadüfen UNESCO tarafından 2009'da "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Mehmet Gürsoy ile tanıştığını belirten Osseman, Gürsoy ile irtibatının devam ettiğini ve kendisinden Kütahya çinileri aldığını anlattı.

Evinin duvarlarını Türkiye'de çektiği fotoğraflarla süsleyen Osseman, Türkiye'den aldığı birçok şeyi hala kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Osseman, Türkiye fotoğrafları arşivinin "https://www.pbase.com/dosseman" adresine gönderilen soru ve mesajları tek tek yanıtlıyor.