Mutfak zeminindeki altın sikkeler 12 milyona satıldı

İngiltere'nin East Yorkshire'ın Ellerby kasabasında, 3 yıl önce bir çiftin evinin mutfağında, 18. yüzyıldan kalma döşeme tahtalarının altındaki bir çanağa gizlenmiş şekilde 260'tan fazla altın sekke bulunmuştu. Tarihi 1610 ile 1727'ye kadar uzanan koleksiyon Baltık ticaretiyle uğraşan, Birleşik Krallık'ın Yorkshire ve Humber bölgesindeki Hull şehrinden Fernley- Maisters ailesine aitti. Sikkeler Londra'daki müzayedeciler tarafından ayrı gruplar haline düzinelerce alıcıya toplamda 754 bin sterline satıldı. Sikkeler Amerika, Avrupa, Avustralya, Çin ve Japonya'daki özel koleksiyoncular tarafından dünya çapında ilgi gördü.