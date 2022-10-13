Ankara’da Della Miles rüzgarı esti

BAŞKENT Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki akşam CSO Ada Ankara'da Della Miles rüzgârı esti. Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve soul rock müzik türünün önde gelen seslerinden biri olan Miles, farklı müzik türlerinden bir araya gelen şarkılarını Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşturdu. Ayrıca Azize Tereza Kilisesi'nde 'İnançların Dili' konserinde Musevi, Hristiyan ve Müslümanların dini musikleri icra edeldi. KÜLTÜR SANAT