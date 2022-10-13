Çocukların yerli ve milli kahramanı Şakrak’ın 7’inci kitabı Tuzla’da tanıtıldı

Çocuklara doğru rol modellerle dünya coğrafyamızı tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak serinisin 7'inci kitabı okurları ile buluştu. Her serisinde Şakrak karakterinin farklı bir bölgeyi tanıttığı kitabın 7'incisi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkıları ile Tuzla ilçesinin tarihi, kültürü ve bilim, teknoloji mekanları macera serüvenine dönüştürülmüş, zeka bilmeceleri ve şifrelerle eğlenceli dille anlatıyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitabın yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar Şakrak maskotu ile unutulmaz bir gün yaşadı.

'BİLİMİ ÇOCUKLARA SEVDİRMELİYİZ'

Açılış programında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ayşe Gül Kara Zorlu hanımefendinin kaleme aldığı Şakrak karakterinin 7'inci serisinin lansmanını yaptık. Bir fuarda Ayşe Hanım ile karşılaştığımızda kendilerinden bir şey rica etmiştim. Şakrak serüveninin yeni kitabı bilim üzerine olabilir mi isteğinde bulunmuştum. Çünkü bilim bizim için çok kıymetli. İnsanoğlunun sahip olduğu tüm teknolojinin temelinde bilim yatıyor. Bilimsel bilginin toplumdaki fayda ve toplumun geleceğindeki katkılarının çok net olduğunu biliyoruz. Toplum içindeki bireylerin çocukluk yaşlarından itibaren bilime ilgisinin artması ve bilimle beraber teknolojiyi geliştirme konusunda fayda sağlamaları için çocukluk yaştan itibaren bilime sevgisinin oluşması gerektiğini düşünüyorum. Çok zorlu ve yoğun bir çalışma sonrasında güzel bir eser ortaya çıkardılar. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için Tuzla'da yapmış olduğumuz gerek bilim merkezinin, bilim evlerinin, kutup müzesinin, gözlem evi dahil olmak üzere bir çok yapmış olduğumuz çalışmalarımızı bir kitapçıkta toplayıp çocuklara bilim ve teknolojide yol haritası çizmesi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'TUZLA'YI GEZDİK, YAŞADIK VE BİR HİKÂYE ÇIKARDIK'

Şakrak karakterinin yaratıcısı Ayşe Gül Kara Zorlu," Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Şakrak sadece kitap hikâyesi değil; biz önce Tuzla'yı gezdik, yaşadık, bilim ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını 2 üniversite danışmanlığında bilimsel anlamda inceledik ve bir hikâye çıkarttık. Çocuklara ne anlatırsak anlatalım karakterler üzerinde anlattığımızda daha etkili olduğunu düşünerek, Şakrak'la hikayenin içine zeka oyunları, bilmeceler yerleştirerek bir macera hikayesi çıkarttık" diye konuştu.