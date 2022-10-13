‘Tiyatro beni güçlü hissettirdi’

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen Amadeus'ta, yeni sezonda Constanze karakterini oynayan Dilan Çiçek Deniz, ilk tiyatro deneyimiyle ilgili konuştu. Çiçek, "Bu zamana kadar insanlara karakterlerimin dertlerini, hislerini geçirebilmek için televizyon ekranı üzerinden bir sınır içinde yaklaşabildim. Fakat Constanze'nin karşılığını seyirciye aktarmak için bu sınır olmaksızın tiyatro sahnesinde var olabilmek bir oyuncu olarak kendimi çok kuvvetli hissettirdi. Kalp atışımın hiç dinmedi. Durmak bilmeden karakterde kalmak en keyifli deneyimlerinden biri oldu" dedi.