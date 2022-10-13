Trakya’da caz nameleri

Edirne'de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile ünlü piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın da aralarında bulunduğu Thrace Quartet grubunun Edirne Büyük Sinagogu'ndaki konseriyle başladı.Başkanlığını müzisyen Serkan Çağrı'nın yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen ve önceki akşam başlayan açılış konserini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da izledi. Anadolu Ateşi şarkısıyla konsere başlayan grup, Balkan ve Türk müziğini caz müzikle harmanladı. Grubun konserde çaldığı, ünlü ozan Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım isimli parçası ise dinleyenlerden tam not aldı. Türkünün caz motifleriyle yorumlandığı parçanın çalındığı sırada dinleyenler de sözlere eşlik etti.Müzisyen Serkan Çağrı, "Edirne'de ne yok deseler 'caz yoktu' denilirdi, ama velakin şükürler olsun ki artık caz da var" dedi.Vali Kırbıyık da, festivalin Edirne için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek "Çok önemli bir organizasyon. Şehrimizde bu yıl birincisini gerçekleştiriyoruz caz festivalinin. Edirneliler çok şanslı, çok kültür hazinesi bir şehirde yaşıyorlar. Bu şehirde yaşayan herkes bunu hissediyor ama bugün biz onlardan daha şanslıyız, öyle güzel bir etkinliği hep birlikte paylaştık. Şehrin kalanından bir adım öne geçtik" dedi.Festival bugün Kerem Görsev Trio'nun Edirne Büyük Sinagogu'nda dinleyenleriyle buluşmasıyla sona erecek.