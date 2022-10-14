Konser, sergi, gastronominin ardından Sur’da film zamanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenen "2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali" başladı. Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen festival; 12 Ekim Çarşamba günü söyleşi, masterclass, film gösterimi ve açılış töreniyle başlangıcını yaparken, görkemli bir açılış töreniyle izleyicisiyle buluştu.

FESTİVAL, GÖSTERİM VE SÖYLEŞİLERLE DOLU DOLU BAŞLADI

Geride kalan ilk gün heyecanının ardından üç gün boyunca festival coşkusu yaşatacak olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'ninilk etkinliği, festival kapsamında Onur Ödülüne layık görülen oyuncu Parla Şenol ile gerçekleştirilen masterclass oldu. Gazeteci Kıvanç Terzioğlu'nun yürüttüğü masterclassta Şenol, oyunculuk tecrübelerini katılımcılara anlattı. Söyleşi esnasında katılımcıların merak ettiklerini de cevaplayan Şenol, İran'da kadınların başlattığı saç kesme eylemine destek vererek bir tutam saçını kesti.

"KÜLTÜR İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ SİNEMA"

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin açılış töreni ise, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geceye onur ödüllü oyuncu Parla Şenol, Kültür Bakanlığı temsilcisi oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu-yönetmen Görkem Yeltan ve yönetmenler Ömür Atayile Banu Sıvacı gibi sinema sektörü profesyonelleri katıldı. Görkemli bir açılış töreniyle sinemaseverlerin karşısına çıkan festivalin ilerleyen günlerindeki etkinlikler hatırlatıldı. Oyuncu Gizem Erman Soysaldı'nın sunuculuğunda gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Gecede konuşan festival direktörü Serhat Gönen, Diyarbakır'ın kültür yapısına, estetik ve teknik gelişimine öncülük etmek adına harekete geçtiklerini ve festivali düzenlediklerini belirtti. Festivalin danışmanlığını üstlenen İpek Tuzcuoğlu, festivalin paylaşımcı olduğuna dikkat çekerek tüm katılımcılara açılış töreninde selamlayarak yarışmada olan herkesin şanslı olduğuna dikkat çekti. Sevdiği şehirlerin kendini hep geri çağırdığını ve Diyarbakır'ın da bu özellikte olduğunu belirten Ulusal Kurmaca Jüri başkanı yönetmen Ömür Atay ise, 'yaşasın sinema' diyerek filmlerini paylaşan tüm yönetmen ve yapımcılara teşekkür etti. Ardından sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür için en önemli aracın sinema olduğunu dile getirerek kısa film ve sinema yapımının önemine işaret etti.

CEZMİ BASKIN, SUNA SELEN VE PARLA ŞENOL'A ÖDÜL

Festival kapsamında verilen Emek ve Onur ödülleri sahiplerine de ödülleri sunuldu. Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü sahibi Suna Selen, geceye sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Selen, geceye bir video göndererek tüm festival ekibine teşekkürlerini ve mutluluklarını sundu. Selen'in ödülünü gazeteci Kıvanç Terzioğlu teslim aldı. Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü sahibi Cezmi Baskın da sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamazken, Baskın bir video mesajıyla tüm katılımcılara selam gönderdi. Basın, videodaki konuşmasında tüm festival ekibine teşekkürlerini sundu. Baskın'ın ödülünü ise, sinema eleştirmeni ve sunucu Deniz Ali Tatar teslim aldı. Festival kapsamında bu yıl ilk kez verilen Onur Ödülü ise, rol aldığı "Selena" dizisinde canlandırdığı 'Müstesna' karakteriyle gerçekleştirdiği performansıyla milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Parla Şenol'a sunuldu. Ödülü almak üzere sahneye çıkan Şenol, kendisini bu ödüle layık gören tüm festival ekibine teşekkürlerini sundu.