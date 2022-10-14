Neşet Ertaş türküleri ile senfonik konser

Kültürve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen festivaller yoğun ilgiyle devam ediyor. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verildi. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın en sevilen eserlerinin senfonik şekilde yeniden düzenlenmiş haliyle dinleyicilerle buluştuğu konserde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na solistler Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek eşlik etti. Konserde Ertaş'ın "Kesik Çayır Biçilir Mi?", "Neredesin Sen?", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Sen Benimsin Ben Seninim", "Ah Yalan Dünya", "Acem Kızı"nın da aralarında olduğu türküler seslendirildi. Hareketli türkülerin çaldığı sırada halk oyunları ekibi de sahnede gösteri yaptı.